Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Buffon met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 13 mai 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Agé de 43 ans, Gianluigi Buffon a annoncé son départ de la Juventus à la fin de la saison. Le portier pourrait se retirer des terrains ou alors accepter un dernier défi en Europe.

Un monument va quitter Turin à la fin de la saison. Agé de 43 ans, Gianluigi Buffon a annoncé qu'il ne portera pas le maillot bianconero lors du prochain exercice. « Mon avenir est clair, déjà tracé. Cette année, mon expérience à la Juventus s'achèvera définitivement. Soit j'arrête de jouer. Soit, si je trouve une situation qui me stimule pour une expérience différente, je la prendrai en considération. À la Juve, j'ai tout donné et tout reçu, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et il est donc juste que je parte » a déclaré le portier italien. « Il nous en avait parlé il y a quelques mois et il fallait à un moment que tout le monde le sache. C’est une personne spéciale et la Juventus le remercie, mais je le remercie également. Il nous a énormément donné professionnellement et humainement » a confié le directeur sportif de la Vieille Dame , Fabio Paratici. Reste désormais à connaître la suite pour Buffon. Son agent a révélé qu'il pourrait notamment entamer une carrière d’entraîneur. « A l’avenir, je vous plutôt Gigi devenir entraineur » a confié Silvano Martina. Mais pour l’heure, toutes les options seraient sur la table, y compris une retraite à la fin de la saison. « Une retraite dès cet été n’est pas à exclure. Aujourd’hui, il se concentre sur les derniers matchs et la finale de la Coupe d'Italie » a poursuivi l’agent. Le champion du monde 2006 pourrait aussi se laisser tenter par un dernier défi, même si selon son agent « il sait qu'il ne peut pas prétendre à une place de titulaire ».

« J'ai reçu des offres intéressantes, je veux voir à la fin de la saison si j'aurai encore de l'enthousiasme »