Mercato - PSG : Le feuilleton Messi totalement relancé par Neymar ?

Publié le 13 mai 2021 à 11h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait rempiler avec le Barça ou s'engager en faveur du PSG cet été. Alors qu'il aurait pu se servir de Neymar pour prolonger son capitaine et numéro 10, Joan Laporta doit désormais totalement changer sa stratégie. Sachant que la star brésilienne a étendu son bail avec le PSG, le président du FC Barcelone se retrouve avec un atout XXL en moins pour conserver Lionel Messi.

Totalement lassé à Barcelone, Lionel Messi aurait tenté de prendre ses jambes à son cou l'été dernier. En effet, le capitaine et numéro 10 du Barça aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour réclamer un bon de sortie. Toutefois, les hautes sphères catalanes auraient refusé de répondre favorablement à la requête de Lionel Messi. Contraint et forcé de poursuivre son aventure au Barça une saison de plus, Lionel Messi est désormais maitre de son destin. Liée à l'écurie blaugrana jusqu'au 30 juin, La Pulga peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. D'après les récentes informations de Marcelo Bechler, divulguées dans TNT Sports Brésil , le directeur sportif du PSG aurait profité de la situation contractuelle de Lionel Messi pour lui proposer un bail de deux saisons, plus une en option. Mais alors que la star argentine voudrait attendre la fin de la saison pour sceller son avenir, le PSG serait dans l'obligation de faire preuve de patience.

Le Barça bloqué pour Lionel Messi ?

Selon les indiscrétions de Manu Carreno, lâchées dans El Larguero , Leonardo et le PSG auraient tout de même des raisons d'être confiants. A en croire le journaliste de la Cadena Ser , le Barça serait actuellement dos au mur pour Lionel Messi. En effet, Joan Laporta attendrait un rapport financier pour connaitre l'état exact des caisses catalanes. Et sans ce document, qui ne devrait pas arriver dans les prochains jours, le président du Barça ne saurait pas ce qu'il peut offrir à Lionel Messi pour son nouveau contrat. Alors qu'il aurait les mains liées, Joan Laporta serait dans l'incapacité d'accélérer les négociations avec son capitaine dans un avenir proche et il risquerait de ne pas pouvoir sceller l'avenir de son numéro 10 avant son départ pour la Copa America (13 juin - 11 juillet). Une situation qui pourrait arranger les affaires de Leonardo, le directeur sportif du PSG. D'autant que Lionel Messi réclamerait des garanties à son club.

L'atout Neymar aux oubliettes...