Mercato - Barcelone : Lionel Messi a fait son choix pour son avenir !

Publié le 13 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que le flou entoure toujours l’avenir de Lionel Messi, pour Luis Scaloni, sélectionneur argentin, tout pourrait bien être très clair pour le joueur du FC Barcelone.

Prolongera, ne prolongera pas ? L’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé. En fin de contrat au FC Barcelone, l’Argentin pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Alors que le PSG serait notamment à l’affût, Joan Laporta, président blaugrana, fera tout pour empêcher cela et convaincre Messi de parapher un nouveau bail avec le Barça. Reste maintenant à savoir le choix du sextuple Ballon d’Or, qui pourrait déjà avoir pris sa décision.

« Il sait déjà très bien ce qu’il va faire »