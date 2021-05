Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Gianluigi Buffon scelle son avenir à la Juventus !

Publié le 11 mai 2021 à 14h02 par B.C. mis à jour le 11 mai 2021 à 14h05

De retour à la Juventus en 2019 après sa courte expérience au PSG, Gianluigi Buffon a annoncé ce mardi son départ de Turin à l’issue de la saison.