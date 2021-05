Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une issue totalement inattendue dans le feuilleton Ronaldo ?

Publié le 14 mai 2021 à 21h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter la Juventus à la fin de la saison. Annoncé du côté du PSG, l'attaquant pourrait retourner au Sporting Portugal.

Arrivé à la Juventus en 2018, Cristiano Ronaldo vivrait ses derniers matches sous le maillot de la Vieille Dame . Selon les informations de la Cuatro , l’attaquant portugais voudrait quitter le club turinois à la fin de la saison et relever un nouveau défi dans sa carrière. Agé de 36 ans, Ronaldo souhaitait retourner au Real Madrid, mais il ne figurerait pas dans les plans de Florentino Perez. Selon certains médias italiens, le joueur pourrait finalement rebondir au PSG. Ce jeudi, Mohamed Bouhafsi a fait le point sur ce dossier. « CR7 adorerait venir au PSG, mais il n’y a rien du tout entre le PSG et CR7 » a déclaré le journaliste de RMC . Mais ces dernières heures, une piste a pris de l’ampleur.

Ronaldo de retour au Sporting Portugal ?