Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La pression monte pour un départ de Cristiano Ronaldo

Publié le 13 mai 2021 à 23h45 par La rédaction

Au-delà des déclarations officielles, certaines révélations sorties en Italie augmentent encore la pression en vue d’un départ de Cristiano Ronaldo de la Juve. Analyse.

Plus le temps passe et plus le départ de Cristiano Ronaldo se précise, au moins du côté du joueur. Ces dernières heures, la Gazzetta Dello Sport apporte de nouveaux éléments dans ce sens, indiquant qu’au sein du vestiaire, la star portugaise était désormais très isolée, ce qui crée une ambiance pesante autour de sa personne, certains joueurs vivant mal ce qu’il considère comme un traitement de faveur lui étant accordé.

CR7 prêt à baisser son salaire ?

Si cela se confirme, alors cela augmente encore la pression sur le club bianconero en vue d’un transfert de CR7 au mercato. Cependant, la pression augmente également sur le joueur, qui ne trouvera pas preneur s’il ne fait pas un effort financier, aucun club n’étant capable ou désireux d’assumer le coût actuel de l’opération (transfert + salaire) compte tenu de son âge. S’il veut recevoir des offres, Ronaldo va donc devoir accepter de baisser son salaire de manière non négligeable. Hasard ou pas, certains médias anglais indiquaient que pour la première fois, CR7 paraissait disposé à négocier un salaire à la baisse pour rejoindre Manchester United… Pour le PSG, qui n’était pas positionné jusqu’à maintenant, l’hypothèse d’une diminution conséquente du salaire de CR7 pourrait bien changer la donne. Affaire à suivre.