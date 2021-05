Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de la mère de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 12 mai 2021 à 21h15 par T.M.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les discussions actuellement, sa mère, Dolores, a fait une incroyable promesse.

Entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, l’heure du divorce semble se rapprocher de plus en plus. En effet, face à la saison catastrophique de la Vieille Dame et les difficultés rencontrées par le Portugais, le départ pourrait bien se profiler pour le quintuple Ballon d’Or. Cela fait ainsi de plus en plus parler, mais reste encore à trouver un point de chute. Alors que Cristiano Ronaldo a été annoncé au PSG, au Real Madrid ou à Manchester United, un retour au Sporting Portugal a également été évoqué. Et pour rapatrier l’enfant prodige, les fans lisboètes peuvent compter sur un incroyable atout : la mère de CR7.

« Je vais le convaincre »