Mercato - PSG : La réponse tombe pour une arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG !

Publié le 12 mai 2021 à 18h30 par T.M.

Cet été, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter la Juventus et rejoindre un nouveau club. Mais lequel ? Alors que la piste PSG revient sans cesse, cela serait extrêmement compliqué de voir le Portugais débarquer au Parc des Princes. Explications.

Occupant actuellement la 5ème place en Serie A, la Juventus pourrait ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour la Vieille Dame, cela serait alors une catastrophe et cela amènerait plusieurs changements dans le projet turinois. Le premier ? Cristiano Ronaldo. Du côté de la Juventus, le Portugais semble de plus en plus isolé et son avenir pourrait bien s’écrire loin du Piémont. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que les rumeurs se multiplient à ce sujet. Malgré un contrat jusqu’en 2022, CR7 pourrait donc aller voir ailleurs. Reste cependant à trouver preneur. Alors qu’un retour au Real Madrid et à Manchester United a été évoqué, ces pistes seraient déjà à oublier, en revanche, pour ce qui est du PSG, cela pourrait être une possibilité. Depuis 2011, les Qataris ont toujours rêvé d’attirer Cristiano Ronaldo dans la capitale. L’occasion pourrait donc enfin être la bonne bien que les objectifs actuels de la direction du PSG ne vont pas dans le sens d’une arrivée du quintuple Ballon d’Or.

« Compliqué de penser à Cristiano Ronaldo »