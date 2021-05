Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Lionel Messi liée à Neymar ? La réponse !

Publié le 12 mai 2021 à 21h45 par T.M.

Neymar a donc fait le choix de prolonger avec le PSG. De quoi alors impacter la future décision de Lionel Messi ?

Pleinement concentré sur la fin de saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi a remis à plus tard les discussions concernant son avenir. Ce n’est donc que dans quelques jours que l’Argentin se penchera réellement sur le sujet et lancera alors les discussions avec Joan Laporta. Pour le président blaugrana, il faudra alors se montrer très convaincant, sous peine de voir Messi partir librement cet été. Mais dans ce dossier, un nouveau rebondissement pourrait bien venir tout relancer : la prolongation de Neymar.

Deux dossiers distincts