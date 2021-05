Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Un chantier colossal se prépare !

Publié le 12 mai 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que les avenirs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane s’écrivent en pointillés au Real Madrid, le club de la capitale envisagerait d’ores et déjà l’hypothèse d’enrôler un nouveau défenseur central au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Une révolution pourrait intervenir au sein de l’effectif du Real Madrid cet été. Et pour cause, il se pourrait que les deux titulaires qui composent la charnière centrale de l’écurie entrainée par Zinedine Zidane partent, à savoir Sergio Ramos et Raphaël Varane. Le premier cité arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et ne parviendrait pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’une prolongation de son bail. Les négociations sont annoncées comme étant dans l’impasse depuis des semaines, l’Espagnol réclamant un contrat de deux ans tandis que les Merengue ne lui offrent qu’un an avec une diminution de 10% de ses émoluments actuels. Quant à Raphaël Varane, son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2022, mais il pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. En effet, le joueur arrivé en 2011 en provenance du RC Lens n’aurait toujours pas répondu à une offre de prolongation formulée par sa direction il y a plusieurs mois. En ce sens, la Casa Blanca pourrait le placer sur le marché des transferts afin de ne pas s’exposer au risque de le voir filer librement et gratuitement un an plus tard.

Le Real Madrid anticiperait déjà les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane !