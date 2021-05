Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir avec Raphaël Varane !

Publié le 12 mai 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Raphaël Varane, l’international français serait encore très loin d’une prolongation au Real Madrid.

Si l’avenir de Sergio Ramos s’écrit en pointillés du côté du Real Madrid, celui de Raphaël Varane est tout aussi flou ! Et pour cause, en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français n’aurait toujours pas répondu à une offre de prolongation que lui a transmise sa direction il y a maintenant plusieurs mois si l’on en croit les différents échos parus dans la presse. Dans ce contexte, le PSG se tiendrait prêt à mener une offensive pour le recruter cet été puisque les Merengue ne pourront pas prendre le risque de le conserver s’il ne prolonge pas dans la mesure où ils s’exposeraient alors au risque d’un départ libre l'année suivante.

Toujours aucun accord entre le Real Madrid et Raphaël Varane !