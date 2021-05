Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Rennes sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 12 mai 2021 à 16h15 par T.M.

Alors qu’Eduardo Camavinga fait l’objet de nombreuses convoitises, son avenir pourrait continuer à s’écrire du côté de Rennes.

A 18 ans, Eduardo Camavinga a explosé sous le maillot de Rennes et est annoncé comme l’un des futurs grands talents de la planète football. Un joueur que tout le monde s’arrache actuellement. N’ayant plus qu’un an de contrat en Bretagne, le joueur de Bruno Génésio pourrait ainsi franchir un nouveau cap cet été, étant convoité par le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Arsenal, comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais du côté de Rennes, on ne veut pas baisser les bras trop vite…

« On n’a absolument pas renoncé à le prolonger »