Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce sur l’avenir de Nemanja Radonjic !

Publié le 12 mai 2021 à 18h15 par T.M.

Actuellement prêté au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic doit revenir à l’OM cet été. Toutefois, le Serbe pourrait bien être l’un des grands acteurs du prochain mercato.

En allant chercher Nemanja Radonjic à l’Etoile Rouge de Belgrade, l’OM avait tenté un pari sur l’avenir. Un pari loin d’être gagné puisque le Serbe n’a jamais réussi à convaincre sur la durée. C’est donc pour cela que Pablo Longoria l’a envoyé en prêté au Hertha Berlin en janvier dernier, un prêt assorti d’une option d’achat. Toutefois, en Allemagne, cela ne se passe pas si bien pour Radonjic. En effet, les Berlinois pas lever leur option d’achat et l’ailier de 25 ans devrait alors faire son retour sur la Canebière d’ici quelques semaines.

« Gardez un oeil sur Nemanja Radonjic »