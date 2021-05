Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Verratti… La bombe est lâchée pour cet été !

Publié le 12 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel et le PSG ont pris des chemins bien différents durant l’hiver, les routes de chacun pourraient se recroiser d’ici peu puisque l’actuel entraîneur de Chelsea voudrait jouer un bien mauvais tour à son ancien club.

Remercié par le PSG en décembre dernier, Thomas Tuchel a depuis très bien rebondi. En effet, l’Allemand a pris les commandes de Chelsea et les résultats sont excellents jusqu’à présent. Les Blues sont revenus dans le Top 4 en Premier League et vont surtout jouer une finale de Ligue des Champions à la fin du mois de mai contre Manchester City. L’histoire se passe donc très bien pour Tuchel, qui pourrait d’ailleurs prochainement déjà prolonger son contrat avec le club londonien. A Chelsea, on fait donc confiance à l’Allemand et cet été, on pourrait ainsi lui accorder de gros moyens pour renforcer son effectif. A quoi pourrait donc ressembler le Chelsea de Thomas Tuchel la saison prochaine ?

Un intérêt pour Verratti…

Et pour savoir quel pourrait être le gros renfort de Thomas Tuchel à Chelsea cet été, il pourrait bien falloir regarder du côté… du PSG. En effet, pour continuer son aventure avec les Blues, l’Allemand pourrait s’entourer de joueurs qu’il connait à merveille. Et alors qu'il avait été précédemment d'un intérêt pour Marquinhos, voilà désormais que l'ancien entraîneur du PSG voudrait retrouver Marco Verratti. Selon les informations de 90min , Tuchel a apprécié sa collaboration avec le milieu de terrain du PSG durant ses deux ans et demi passés sur le banc parisien. Désormais, il chercherait donc à retravailler avec Verratti de l’autre côté de la Manche et c’est pour cela que Thomas Tuchel aurait demandé à sa direction de travailler sur ce dossier en vue du mercato estival.

… qui serait réciproque !