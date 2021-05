Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable aveu de Tuchel sur ses désaccords avec Leonardo !

Publié le 12 mai 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel semble avoir connu de virulents désaccords avec la direction sportive du PSG concernant la question des transferts, le nouvel entraîneur de Chelsea est revenu sur cet épisode en utilisant Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre, Thomas Tuchel était remercié par Leonardo. Le directeur sportif du PSG mettait fin à une relation qui n’était plus au beau fixe depuis le dernier mercato estival. En attestent les critiques directes dans la presse du technicien allemand envers la direction en raison du manque de recrues du Paris Saint-Germain alors que le club parisien avait enregistré plusieurs départs de marque dont ceux d’Edinson Cavani, de Thiago Silva et de Thomas Meunier. À présent entraîneur de Chelsea depuis la fin du mois de janvier, Tuchel a appris de cette échauffourée et ne souhaite plus revivre ça avec les Blues comme il l’a fait savoir mardi.

Quand Tuchel utilise Aubameyang pour évoquer ses brouilles avec le PSG !