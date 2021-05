Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Sergio Ramos !

Publié le 12 mai 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, il se pourrait même que le club de la capitale ait d’ores et déjà initié des contacts il y a plusieurs mois avec l’international espagnol.

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid est plus flou que jamais. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international espagnol ne parvient pas à trouver d’accord avec sa direction dans l’optique d’un renouvellement de son bail. La situation serait ainsi bloquée depuis maintenant des mois, et cela aurait éveillé la curiosité du PSG. Le club parisien serait en effet séduit par la perspective d’enregistrer l’arrivée de Sergio Ramos librement au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts si jamais il quitte bel et bien gratuitement le club au sein duquel il évolue depuis 2005.

Une simple prise de renseignements…