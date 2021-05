Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une réponse très claire dans ce dossier XXL !

Publié le 13 mai 2021 à 23h00 par La rédaction

Récemment sacré champion d'Italie avec l'Inter, Achraf Hakimi serait courtisé par son ancien club, le Real Madrid, en vue de la saison prochaine. Son agent s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet.

Aurait-on affaire à un Real Madrid nostalgique ? En difficulté dans le couloir droit cette saison avec les absences à répétition de Dani Carvajal, la longue blessure de Lucas Vazquez et un Alvaro Odriozola loin de son meilleur niveau, les dirigeants madrilènes souhaiteraient rapatrier Achraf Hakimi en vue de la saison prochaine, seulement un an après l'avoir vendu à l'Inter Milan. Champion d'Italie avec les Nerazzurri , le latéral marocain dispose toujours de quatre ans de contrat mais l'Inter doit faire face à des difficultés financières et pourrait bien être obligé de vendre ses plus gros actifs...

Hakimi loin du Real Madrid ?