Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 13 mai 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos serait partagé entre une prolongation avec le Real Madrid et un départ vers le PSG. Dans le flou quant à son avenir, le capitaine merengue aurait décidé d'attendre la fin de la saison avant de trancher définitivement.

Le PSG ou le Real Madrid ? Telle serait la question pour Sergio Ramos. Engagé avec la Maison-Blanche jusqu'au 30 juin, le capitaine merengue aurait reçu une nouvelle offre de contrat de la part de sa direction il y a quelques jours. Mais à en croire Foot Mercato , Sergio Ramos n'aurait pas donné suite pour le moment. De son côté, le PSG aurait approché le clan du joueur. En effet, Leonardo aurait lancé les contacts avec René Ramos, frère et agent de l'international espagnol, il y a quelques mois. Et pour faire plier Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG serait prêt à payer le prix fort et lui offrir un contrat XXL, accompagné d'une prime à la signature d'au moins 10M€. Des chiffres largement supérieurs à ce que le Real Madrid aurait proposé. Malgré tout, le numéro 4 de Zinedine Zidane ne voudrait pas prendre de décision hâtive quant à son avenir, lui qui serait tout de même emballé par l'idée de rejoindre le PSG.

Une décision en fin de saison pour Sergio Ramos ?