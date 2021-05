Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme bras de fer pour Zidane avec Hakimi ?

Publié le 7 mai 2021 à 23h30 par A.D.

Alors qu'il a laissé filer Achraf Hakimi vers l'Inter l'été dernier, Zinedine Zidane ne serait pas contre un retour du latéral droit marocain dès le prochain mercato. Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait se frotter au Bayern sur ce dossier.

Lors du dernier mercato estival, Zinedine Zidane a accepté de vendre Achraf Hakimi à l'Inter. Alors qu'il peut compter sur Dani Carvajal, le coach du Real Madrid a laissé filer le latéral gauche marocain contre un chèque à hauteur de 45M€. Toutefois, il semblerait qu'Achraf Hakimi soit déjà regretté à la Maison-Blanche . En effet, Zinedine Zidane ne verrait pas d'un mauvais oeil l'idée de rapatrier le latéral droit de 22 ans lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le Real Madrid devrait avoir un adversaire redoutable pour Achraf Hakimi : le Bayern.

Le Bayern prêt à retenter sa chance pour Hakimi ?