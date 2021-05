Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme menace pour la succession de Zidane !

Publié le 7 mai 2021 à 23h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Zinedine Zidane en fin de saison, la direction du Real Madrid songerait à placer Raul sur le banc de son équipe première. Toutefois, le club merengue pourrait voir l'Eintracht Francfort lui couper l'herbe sous le pied pour son ancien capitaine.

Dans le flou quant à son avenir, Zinedine Zidane pourrait faire ses valises à la fin de la saison et quitter le Real Madrid. En cas de départ du technicien français cet été, Florentino Pérez aurait déjà identifié plusieurs pistes pour assurer sa succession. Selon les informations de Goal España , le président du Real Madrid aurait dressé une short-list de trois noms : Joachim Löw, Massimiliano Allegri et Raul. Et en ce qui concerne l'entraîneur de la Castilla, Florentino Pérez aurait du souci à se faire.

Raul en contact avec l'Eintracht Francfort ?