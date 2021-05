Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a lâché un message clair à Dembélé !

Publié le 7 mai 2021 à 22h30 par D.M. mis à jour le 7 mai 2021 à 22h33

Président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait décidé d'envoyer son vice-président chez Ousmane Dembélé afin de le rassurer et de lui faire part de son envie de le conserver.

« Je suis bien ici, je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j'ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l'histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien ». Déclarait récemment Ousmane Dembélé au sujet de son avenir. Epanoui au FC Barcelone et débarrassé de ses blessures, le joueur serait enclin à prolonger son contrat. Mais plusieurs médias ont annoncé, récemment, que le club catalan était prêt à se séparer de Dembélé lors du prochain mercato estival et de le vendre à un club comme la Juventus, qui a coché son nom. Des informations qui irriteraient Joan Laporta.

Laporta veut prolonger le contrat de Dembélé