Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà en grand danger pour sa nouvelle piste !

Publié le 13 mai 2021 à 21h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Manuel Locatelli figurerait également dans les petits papiers de la Juventus, qui aurait la préférence du milieu de terrain.

Si les noms de Sergio Ramos et Lionel Messi reviennent avec insistance au moment d’évoquer le prochain mercato du PSG, Leonardo a d’autres dossiers chauds à gérer sur son bureau. Le directeur sportif parisien souhaite notamment s’attacher les services d’un milieu de terrain et dispose de plusieurs pistes. Selon L’Équipe , le PSG lorgnerait Manuel Locatelli, auteur d’une excellente saison à Sassuolo et visiblement ravi de l’intérêt du club de la capitale. « Moi je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie. Le PSG ? C’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très belle ville », a confié Locatelli dans L’Équipe .

La Juve s’intéresse à Manuel Locatelli, qui n’est pas insensible