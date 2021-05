Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour sa nouvelle piste !

Publié le 13 mai 2021 à 15h45 par D.M.

Directeur sportif de Sassuolo, Giovanni Carnevali n'a pas fermé la porte à un départ de Mnauel Locatelli, annoncé dans le viseur de nombreux clubs à l'instar du PSG.

Le mercato estival approche à grands pas et Leonardo aurait commencé à cibler les besoins de son équipe. Le directeur sportif du PSG voudrait recruter un latéral droit pour pallier le possible départ d’Alessandro Florenzi, mais aussi mettre la main sur un milieu de terrain. Et selon l’Equipe , le club parisien aurait coché le nom de Manuel Locatelli, performant sous le maillot de Sassuolo et courtisé par de nombreuses équipes. Interrogé sur son avenir, le joueur italien n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ vers le PSG : « Je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir (au PSG), ça donne évidemment envie ».

« Nous avons reçu des demandes importantes et nous évaluerons avec le garçon la meilleure solution »