Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme appel du pied pour cet été !

Publié le 13 mai 2021 à 4h15 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG suivrait Manuel Locatelli. Et cela tombe bien puisque le joueur de Sassuolo se verrait bien à Paris.

Bien décidé à se renforcer au milieu de terrain, le PSG a activé différentes pistes en vue du mercato, à commencer par celle menant à Eduardo Camavinga. Mais ce n'est pas tout puisque Leonardo suit également avec attention l'évolution de Manuel Locatelli qui a annoncé qu'il quitterai Sassuolo cet été : « Je les remercie car ils ont cru en moi à un moment où beaucoup doutaient (en 2018). On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Cela peut être l'Italie ou l'étranger . » Et visiblement, un transfert au PSG ne serait pas pour lui déplaire.

Locatelli se voit à Paris