Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est clairement interpellé pour Sergio Ramos !

Publié le 13 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que la piste menant à Sergio Ramos prend de l'ampleur ces derniers jours au PSG, Luis Ferrer recommande à Leonardo de sauter sur l'occasion.

Ces derniers jours, le nom de Sergio Ramos revient avec insistance du côté du PSG. Et pour cause, le capitaine de la Roja n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid et pourrait donc partir libre cet été. Une opportunité que le club de la capitale souhaite absolument saisir. Une idée validée par Luis Ferrer. L'ancien recruteur du PSG estime que Sergio Ramos est le joueur parfait pour les Parisiens.

«Sergio Ramos est fait pour le PSG !»