Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Memphis Depay !

Publié le 15 mai 2021 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay devrait quitter l'OL à la fin de la saison et pourrait signer au FC Barcelone ou à la Juventus. Selon Mattia De Sciglio, prêté par le club turinois à Lyon, le capitaine des Gones a tout intérêt à signer chez les Bianconeri.

Arrivé de Manchester United à l'hiver 2017, Memphis Depay ne devrait pas porter les couleurs de l'OL la saison prochaine. Engagé jusqu'au 30 juin avec les Gones , l'international néerlandais serait de plus en plus proche d'un départ libre et gratuit. Conscients de la situation contractuelle de Memphis Depay, le FC Barcelone et la Juventus seraient à la lutte pour le recruter à la fin de cet exercice 2020-2021. Et à en croire Mattia De Sciglio, son coéquipier à l'OL, La Vieille Dame est le meilleur choix possible pour Memphis Depay.

«Je le verrais bien à la Juventus»