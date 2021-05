Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia se prononce sur l'avenir de Depay !

Publié le 14 mai 2021 à 15h00 par La rédaction

En fin de contrat avec l'OL et auteur d'une saison époustouflante, Memphis Depay serait courtisé par le FC Barcelone que Ronald Koeman apprécie particulièrement pour l'avoir déjà eu en sélection. Mais avant de penser à son avenir, Rudi Garcia demande à son joueur d'être focalisé sur Lyon.

Auteur de l'une de ses meilleures saisons en professionnel, Memphis Depay attire tous les regards en cette fin de championnat. Ultra décisif avec l'OL tout au long de la saison et encore plus dans ce sprint final, le Néerlandais va très certainement quitter Lyon après cinq années dans le Rhône. En effet, le joueur de 27 ans est en pleine force de l'âge mais arrive surtout en fin de contrat en juin prochain. Le FC Barcelone se serait déjà manifesté pour le récupérer par l'intermédiaire de son ancien coach en sélection, Ronald Koeman.

« Il aura lui aussi ses choix à faire »