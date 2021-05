Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première décision forte prise dans le dossier Mohamed Salah ?

Publié le 14 mai 2021 à 14h45 par La rédaction

Si le PSG veut acheter Mohamed Salah pour remplacer Kylian Mbappé, il devra s’entendre avec Jurgen Klopp. L’entraîneur de Liverpool ne souhaite pas voir son joueur partir.

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé et ceci rend l’avenir à court et moyen terme du PSG en partie flou. En fin de contrat la saison prochaine, l’attaquant parisien sera certainement cédé dès cet été si aucun accord autour d’une prolongation n’est trouvé dans les semaines qui arrivent. Paris anticipe un éventuel départ de sa pépite et Leonardo a déjà un nom en tête pour le remplacer.

Klopp veut garder son trident offensif