Mercato - PSG : Zidane sur le point de totalement relancer le feuilleton Mbappé ?

Entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait prendre la décision de quitter le club espagnol à la fin de la saison. Un départ qui pourrait totalement relancer le feuilleton Kylian Mbappé.

Samedi dernier, le PSG annonçait en grande pompe la prolongation de contrat de Neymar. Arrivé en 2017 dans la capitale française, le Brésilien a laissé derrière lui ses envies de départ vers le FC Barcelone pour signer un nouveau bail avec le club parisien. Le joueur auriverde espère désormais que son compère en attaque et ami, Kylian Mbappé l’imitera en repoussant les appels du Real Madrid et en acceptant l’offre transmise par le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 avril dernier, le champion du monde 2018 discute avec ses dirigeants, mais pour l’heure, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Mbappé souhaite signer un contrat de courte durée avec le PSG afin de garder la main mise sur son avenir et ne pas compliquer un peu plus son prochain départ vers le Real Madrid. A en croire la presse espagnole, Florentino Perez aurait fait du joueur parisien sa grande priorité pour le prochain mercato estival et aurait commencé à discuter avec son entourage. Les négociations iraient dans le bon sens et un accord serait sur le point d’être trouvé comme l’indique ce vendredi le Parisien . Encore faut-il que le PSG accepte de le vendre cet été. Par ailleurs, l’avenir plus qu’incertain de Zinédine Zidane au Real Madrid pourrait compliquer un peu plus la tâche de Florentino Perez.

Zidane vers la sortie ?

Ce jeudi, The Daily Mail lâchait une bombe en annonçant le départ à la fin de la saison de Zinédine Zidane. Arrivé au Real Madrid en tant que joueur en 2001, le technicien français ne se sentirait plus soutenu par Florentino Perez et pourrait relever un nouveau défi dans sa carrière. Ce vendredi, le Parisien présente une situation légèrement différente. Même s’il aurait quelques désaccords avec son président, notamment sur le recrutement, Zidane n’aurait encore pris aucune décision et voudrait attendre la fin de la saison avant de trancher. Un départ à la Juventus reste une possibilité, même si pour l’heure, le club italien n’aurait pas discuté avec le technicien français. Pour tenter de convaincre Zidane de rester, Florenitno Perez voudrait se monter actif lors du prochain mercato estival et l’arrivée de Kylian Mbappé n’est pas le fruit du hasard. Mais est ce que cela sera suffisant pour convaincre le technicien français de rester au Real Madrid la saison prochaine ?

L'avenir de Mbappé lié à celui de Zidane ?