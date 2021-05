Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 14 mai 2021 à 12h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé continuerait de discuter avec le Real Madrid et serait proche d'un accord total.

L’avenir de Kylian Mbappé risque bien d’être le feuilleton de l’été. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur français n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 avril dernier, le champion du monde veut signer un contrat d’un ou deux ans avec le club parisien afin de garder la maitrise de son avenir. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé prêterait une attention particulière au projet sportif et aurait demandé à Leonardo des garanties sportives. Pour l’heure, le joueur ne laisse absolument rien fuiter sur son choix.

Mbappé proche d'un accord avec le Real Madrid ?