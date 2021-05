Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 14 mai 2021 à 11h45 par D.M.

Alors que son équipe rencontre de grandes difficultés en Serie A cette saison, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus à la fin de la saison.

« Il y a des difficultés, mais nous nous battrons jusqu’à la fin. Pirlo et Ronaldo resteront à la Juventus. » A en croire le dirigeant de la Juventus Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo devrait rester en Italie la saison prochaine. Mais sous contrat jusqu’en 2022 avec le club tournois, l’attaquant portugais s’interrogerait sérieusement sur son avenir et ne verrait pas d’un mauvais œil un départ à la fin de la saison. Mais pour aller où ? Sa mère a annoncé qu’elle ferait tout pour qu’il retourne au Sporting Portugal, mais Ronaldo pourrait également atterrir au PSG. « CR7 adorerait venir au PSG, mais il n’y a rien du tout entre le PSG et CR7 » a déclaré le journaliste d’ RMC Mohamed Bouhafsi.

Ronaldo souhaiterait rompre son contrat avec la Juventus