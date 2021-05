Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : De Sciglio fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 14 mai 2021 à 8h57 par La rédaction

Prêté par la Juventus à l'OL cette saison, Mattia De Sciglio semble se plaire dans le Rhône et a évoqué son avenir. Il explique vouloir poursuivre l'aventure du côté de Lyon ou bien découvrir la Premier League entre autres.