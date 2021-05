Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup gigantesque à 0€ est confirmé pour le Barça !

Publié le 14 mai 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2021 à 9h01

Annoncé tout proche de rejoindre le FC Barcelone par les médias Européens, l'arrivée prochaine de Sergio Agüero ne semble plus faire aucun doute...

Après dix ans passés à Manchester City, Sergio Agüero sera libre de tout contrat cet été. En discussion avec le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, l'Argentin a récemment officialisé son départ des Skyblues , d'autant qu'il n'a que très peu joué cette saison sous les ordres de Pep Guardiola. En revanche, les médias espagnols notamment l'annoncent déjà très proche de rejoindre le Barça à l'issue de la saison. Et cela semble se confirmer peu à peu...

Annonce imminente pour Agüero à Barcelone ?