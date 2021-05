Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros atout de Leonardo pour l’arrivée de Sergio Ramos…

Publié le 14 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Au PSG, Leonardo travaillerait notamment sur l’arrivée de Sergio Ramos. Et pour le défenseur du Real Madrid, le directeur sportif parisien pourrait disposer d’un gros avantage.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Alors que la saison se termine, l’Espagnol se rapproche par conséquent d’un départ libre. Et recruter le défenseur central gratuitement sera forcément un gros coup à réaliser cet été. Une opportunité que voudrait notamment saisir Leonardo. Au PSG, on ciblerait ainsi Sergio Ramos et selon les dernières informations de Footmercato , un contrat de 2 ans avec une année en option aurait été proposé au Madrilène.

Leonardo et le clan Ramos sont proches !