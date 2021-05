Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une excellente nouvelle pour Sergio Ramos !

Publié le 13 mai 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos aurait reçu une offre de la part du Real Madrid il y a quelques jours. Alors que le PSG serait en embuscade pour le recruter cet été, le capitaine merengue n'aurait pas donné suite à la proposition de son club.

Après 16 années de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait prendre le large à la fin de cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club merengue, le vétéran de 35 ans aurait de grosses difficultés à s'entendre avec sa direction pour prolonger. Ce qui n'aurait pas échappé à Leonardo. Conscient de la situation contractuelle de Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG serait à l'affût pour le récupérer librement et gratuitement à l'issue de la saison. D'ailleurs, Leonardo aurait déjà une belle brèche à exploiter pour le capitaine du Real Madrid.

Sergio Ramos n'aurait pas répondu à la dernière offre du Real Madrid