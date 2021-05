Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eduardo Camavinga doit-il être la priorité de Leonardo ?

Publié le 13 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

A l’approche du mercato estival, le PSG serait notamment tombé sous le charme d’Eduardo Camavinga. Faut-il alors faire du joueur de Rennes une priorité ?

La saison prochaine, le PSG devra revenir plus fort pour espérer faire mieux que cet exercice qui a été compliqué. Cet été, il va ainsi falloir s’attendre à certains changements au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Du sang neuf est attendu et Leonardo est déjà au travail pour amener des recrues. D’ailleurs, il existerait deux grandes priorités au PSG : recruter un arrière droit et un milieu de terrain. Dans l’entrejeu, l’idée serait de densifier le secteur avec un joueur capable de tout faire, à savoir défendre et attaquer. Reste maintenant à trouver la perle rare…

Camavinga, la bonne idée du PSG ?