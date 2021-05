Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario inattendu pour l’avenir d’Eduardo Camavinga ?

Publié le 13 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Les intérêts sont nombreux pour Eduardo Camavinga. Cet été, la bataille s’annonce donc rude, mais Rennes ne compte visiblement pas baisser les bras.

« Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres cette année, beaucoup d'offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs ». Agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett a fait une grosse annonce concernant l’avenir de la pépite de Rennes. Cet été, les prétendants devraient ainsi se bousculer pour récupérer l’international français, qui n’a plus qu’un an de contrat en Bretagne. Le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient notamment très intéressés par Camavinga.

Une prolongation pour Camavinga ?