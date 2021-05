Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les menaces sont identifiées pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 mai 2021 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 14 mai 2021 à 8h18

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou alors que son contrat qui expire en juin 2022 n'a toujours pas été prolongé. Et deux formations pourraient mettre en grand danger Leonardo dans ce dossier.

Depuis de nombreux mois maintenant, Kylian Mbappé figure parmi les joueurs les plus convoités du marché des transferts. De par son talent mais surtout son potentiel immense, l’international tricolore possède une énorme cote. Et pour le moment, l’avenir du joueur de 22 ans semble flou au sein du club de la capitale. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer pour Leonardo. Ainsi, les grands noms européens suivraient le dossier du Français de près. Et deux formations pourraient spécialement inquiéter les Parisiens.

Liverpool et le Real Madrid pourraient s’acheter Kylian Mbappé