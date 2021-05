Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal positif pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 14 mai 2021 à 3h30 par T.M.

Au moment où les questions sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé, le comportement de l’attaquant du PSG pourrait bien laisser penser à une future prolongation…

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. En attendant de donner une décision définitive, l’attaquant du PSG continue de faire forte impression sur le terrain. Cela a d’ailleurs encore une fois été le cas ce mercredi face à Montpellier en Coupe de France, rencontre au cours de laquelle il a inscrit un doublé. Et au moment de célébrer ses buts, Mbappé a laissé exploser sa joie dans les bras de Mauricio Pochettino. Un comportement qui n’a pas échappé à Jérôme Rothen, qui voit là un possible signal à propos d’une prolongation.

« Il y a des signes qui ne trompent pas… »