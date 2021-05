Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Kylian Mbappé après son forfait face à City !

Publié le 13 mai 2021 à 10h15 par D.M.

Auteur d'un doublé ce mercredi en Coupe de France face à Montpellier, Kylian Mbappé est revenu sur la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City.

Il y a un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. De retour de blessure, le champion du monde a réalisé une très belle prestation face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Auteur d’un doublé, l’international français s’est montré décisif et a permis à son équipe de se qualifier pour la finale de la compétition. Un retour réussi pour Kylian Mbappé, qui avait manqué la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City en raison d’une blessure au mollet droit.

« J’étais le premier déçu »