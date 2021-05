Foot - PSG

PSG - Polémique : Le coup de gueule de Leonardo après la sanction pour Kimpembe !

Publié le 12 mai 2021 à 12h45 par La rédaction

Expulsé peu avant la fin de la rencontre entre le Stade Rennais et le PSG dimanche dernier (1-1), Presnel Kimpembe risquait gros, surtout après son échange tendu dans les vestiaires. La sanction ne s'est pas faite attendre, et elle semble un peu sévère selon Leonardo.

Presnel Kimpembe risquait gros à la sortie du match contre le Stade Rennais dimanche dernier (1-1). Expulsé quelques minutes avant la fin de la rencontre après un tacle bien appuyé sur Jeremy Doku, le Français a montré quelques signes d’agacement dans les vestiaires. Le défenseur de 25 ans a voulu s’expliquer avec quelques joueurs rennais, proférant une insulte homophobe au passage. La sanction ne s’est pas faite attendre et Presnel Kimpembe ne devrait plus jouer de la saison sous les couleurs parisiennes. L’international tricolore a écopé de trois matchs de suspension fermes. Une décision un peu sévère pour Leonardo.

« C'est une faute importante, mais, que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c'est démesuré »