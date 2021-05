Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau gros coup dur pour Mauricio Pochettino !

Publié le 10 mai 2021 à 22h40 par La rédaction

Le PSG perd encore un joueur sur blessure. Touché à la cheville gauche face à Rennes, Layvin Kurzawa souffre d’une entorse et pourrait être absent jusqu'à la fin de saison.