PSG - Polémique : Pochettino prend position sur l’expulsion de Kimpembe !

Publié le 10 mai 2021 à 19h45 par G.d.S.S.

Alors que Presnel Kimpembe a été expulsé dimanche soir face au Stade Rennais, l’attitude du défenseur central du PSG a fait polémique. Mauricio Pochettino a assuré sa défense après la rencontre.

Au-delà du résultat très décevant pour le PSG dimanche soir contre Rennes (1-1) qui va peut-être priver le club de la capitale du titre puisqu’il se retrouve relégué à quatre points du LOSC à deux journées de la fin, l’attitude de Presnel Kimpembe en fin de match a été pointée du doigt. L’international français a été expulsé en fin de rencontre pour un tacle non maitrisé sur Jérémy Doku, et il s’est même accroché avec quelques joueurs bretons en regagnant les vestiaires en proférant certaines insultes. Un comportement qui pourrait lui valoir plusieurs matchs de suspension, et en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a réagi à l’attitude de Kimpembe.

« Il est normal que la déception soit présente »