PSG : L’énorme annonce de Neymar sur ses ambitions au PSG !

Publié le 11 mai 2021 à 20h10 par T.M.

Alors que Neymar a déjà remporté de nombreux trophées depuis son arrivée au PSG, le Brésilien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire ne s’arrêtera finalement pas de sitôt. Malgré les nombreuses rumeurs autour de l’avenir du Brésilien, qui était encore une fois annoncé du côté du FC Barcelone, c’est bien dans la capitale française qu’il continuera à évoluer les prochaines saisons. En effet, le feuilleton Neymar a enfin pris fin puisque sa prolongation au PSG a été officialisée. Désormais, le joueur de 29 ans est sous contrat jusqu’en 2025, et il aurait une année supplémentaire en option.

« Remporter tous les titres avec le PSG »