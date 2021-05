Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déclare sa flamme à Kylian Mbappé !

13 mai 2021

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, Mauricio Pochettino a rappelé le rôle indispensable de l’attaquant français au sein du PSG. Et il n’hésite pas à lui déclarer sa flamme…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait donc être vendu à contrecœur cet été s’il décide ne pas prolonger, puisque Leonardo ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an. Un feuilleton qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre vu l’importance de l’international français dans le onze de Mauricio Pochettino, et après la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier mercredi soir, l’entraîneur du PSG a d’ailleurs lancé un petit appel du pied à Mbappé au micro d’ Eurosport .

« Une relation particulière avec Kylian »