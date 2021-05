Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça commence déjà à se compliquer en interne pour Pochettino !

Publié le 13 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Eliminé de la Ligue des Champions et en ballotage défavorable en Ligue 1, Mauricio Pochettino verrait déjà les critiques arriver au PSG.

En janvier dernier, Mauricio Pochettino prenait place sur le banc du PSG en lieu et place de Thomas Tuchel. Et pour l’Argentin, cela avait plutôt bien commencé avec notamment le grosse victoire face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais par la suite, ça s’est gâté pour le club de la capitale et son entraîneur. En effet, le PSG a été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City et a accumulé les mauvais résultats en Ligue 1, ce qui pourrait alors permettre au LOSC d’être sacré champion. De quoi déjà faire apparaitre certains reproches sur Pochettino en interne.

Pochettino pointé du doigt ?

Mauricio Pochettino ne connait donc pas les meilleurs débuts sur le banc du PSG. Et bien que l’Argentin répéterait qu’il ne faut pas le juger maintenant étant donné qu’il est arrivé en cours de saison, certains en interne n’hésiteraient tout de même pas à le critiquer estimant que les arguments de Pochettino ne seraient pas recevables étant donné l’effectif à sa disposition. Déjà fragilisé, l’Argentin devra donc répondre très fort la saison prochaine. Sans quoi, son aventure parisienne pourrait ne pas durer très longtemps…