Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue logique pour l’avenir de Donnarumma ?

Publié le 13 mai 2021 à 1h15 par La rédaction

Comme analysé par le10sport.com, Gianluigi Donnarumma devrait rapidement prolonger au Milan, si l’on en croit la Gazzetta Dello Sport. Une issue programmée depuis longtemps. Explication.

Dans son édition de mardi, la Gazzetta Dello Sport annonce que Gianluigi Donnarumma, qui est en fin de contrat avec le Milan AC, pourrait en dernière minute prolonger son contrat avec le club rossonero, la possible qualification en Ligue des champions constituant un argument solide.

La piste PSG utilisée comme leurre ?