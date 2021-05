Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour en Ligue 1 plutôt que le Barça pour Buffon ?

Publié le 12 mai 2021 à 23h00 par A.C.

Alors qu’il a annoncé son départ de la Juventus à la fin de la saison, Gianluigi Buffon pourrait poursuivre sa carrière, à 43 ans.

Alors que son contrat approchait du terme et qu’il a été cantonné à un rôle de remplaçant de Wojciech Szczęsny cette saison, Gianluigi Buffon a annoncé son départ de la Juventus. « Mon avenir est clair, déjà tracé. Cette année, mon expérience à la Juventus s'achèvera définitivement » a expliqué le gardien de but, lors d’un entretien accordé à beIN Sports . « Soit j'arrête de jouer. Soit, si je trouve une situation qui me stimule pour une expérience différente, je la prendrai en considération. À la Juve, j'ai tout donné et tout reçu, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et il est donc juste que je parte ». Mais après le Paris Saint-Germain, une autre occasion en or pourrait être offert à Buffon, puisque Foot Mercato a évoqué des contacts avec le FC Barcelone.

L’AS Monaco, la MLS ou le Moyen Orient