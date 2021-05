Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros retournement de situation pour l’avenir de ce joueur de Zidane ?

Publié le 12 mai 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que Lucas Vazquez est annoncé sur le départ du Real Madrid cet été, une prolongation de son contrat dans la capitale espagnole ne serait pas encore un scénario à écarter.

L’un des principaux chantiers du PSG au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts sera le secteur de ses latéraux, tout particulièrement sur le flanc droit. En effet, il est annoncé que le club de la capitale ne lèvera pas l’option d’achat d’Alessandro Florenzi fixée à 9 M€ auprès de l’AS Roma, tandis que les performances de Colin Dagba et de Thilo Kehrer ne font pas l’unanimité. Ainsi, le PSG cherchera à enrôler un nouveau latéral droit, et il a été cité sur les traces de Lucas Vazquez dans cette optique, lui qui est en fin de contrat au Real Madrid le 30 juin prochain et qui est capable d’évoluer aussi bien en attaque que sur le flanc droit de la défense.

« Il parle avec le Real Madrid, il y a des espoirs de rester pour lui »