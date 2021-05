Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier obstacle pour Valère Germain ?

Publié le 12 mai 2021 à 22h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Valère Germain ne va pas prolonger et quittera le club à la fin de la saison.

Il y aura une grosse vague de départs à l’Olympique de Marseille, à la fin de la saison. Avec Florian Thauvin, dont la signature aux Tigres a été officialisée, Valère Germain devrait notamment quitter le club. Il n’a pas disputé la moindre minute depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli cet hiver et récemment, Germain se confiait sur son avenir. « Non je n’ai pas envie de m’arrêter. J’ai envie de repartir sur un beau projet » a expliqué l’attaquant de l’OM, au micro de Canal + . « Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera ». Sur le10sport.com, nous vous avons annoncé que Germain intéresse plusieurs clubs à l’étranger, notamment le Celta Vigo.

Germain un peu trop cher pour le Celta Vigo